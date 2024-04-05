نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس الدغيدي: "بحب واحد بس متجوز.. وأرفض أكون الزوجة الثانية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت المخرجة إيناس الدغيدي على علاقات الحب في حياتها قائلة: "برجي برج الحوت بتاع الحب، لكن حبي دلوقتي مختلف، ممكن احب حد مشوفهوش، في حد بحبه بس هو مش عارف، وشايفه ان ده الراجل اللي بتمناه، مش هقوله ولا ابين له، بحب شخصيته وقوته ومش شكلًا بحب الراجل اللي عنده باور فلوس وسلطة، ومش ممكن اقوله، وكبريائي بيخسرني، بشوفه بس ميعرفش اني معجبة بيه، واوعدك لو علمتيني هعمل كده ومش معايا رقم تليفونه حتى".

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "بيعجبني كل حاجة فيه بس متجوز ومبجيش ناحية المتجوزين، وزوجي لما حبني كان متجوز، ولا يمكن ابقي زوجة ثانية، لكن ممكن ابقى حبيبة، تفرق كتير، لان الحب اوقات لكن مش كل يوم في البيت، واللي بيني وبينه هيبقى الحكاية الحلوة مش الوحشة، وكفاية اشوفه مرتين في الاسبوع، لكن لو ساب وجه هتجوزه بس مش هقوله اعمل كده، مش هحب دون ارادة، انما لو مخططة وراسمة ده مش حب".

مواعيد برنامج أسرار

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.