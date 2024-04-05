إيناس الدغيدي لـ أميرة بدر: "ممكن أحب جوزك لكن عمري ما أخرب بيتك"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت المخرجة إيناس الدغيدي، على علاقات الحب في حياتها قائلة: "مش هحب دون ارادة، لكن لو مخططة ده مش حب، ده احتياج لأي حاجة، الحب مفيهوش ممنوع، الله اعلم بجوزك، يمكن فيه واحدة بتحب جوزك وانتى متعرفيش، والستات اللي بتراقب كتير هي اللي بيطلع عينها، وعشان تعبتيني هقومك شاكه من هنا".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "الرجالة غيرنا احنا حبيبة وهما لأ، معنديش أسرار في حياتي، لاني بقول على طول، مش عارفة ممكن اوجع واحدة تانية ولا لاء، بس عمري ماخرب بيت واحدة، وممكن احب جوزك لكن اخرب بيتك لاء، وانا في جروب متجوز ولما اتطلقت قلت هياخدوا مني موقف، وانا في مجتمع كل رجالته عليهم العين، وقالولي انتي بالذات عمرنا ما هنشك فيكي، لانك معانا من صغرك، ومش هيحصل انهم يخافوا مني".

مواعيد برنامج أسرار





برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.