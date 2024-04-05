نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن منصور يطالب محمد رضوان بقتل محمد القس... أحداث الحلقة 25 من "بـ100 راجل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الحلقة 25 من مسلسل بـ100 راجل بأمر صقر لـ شقيقته زينب أن تترك البلد وإلا سيقتلها، وذلك بعد معرفته أنها قتلت ابنه، ويخبر عبد الله، عابد أن أخيه علام هو من جعل زوجته سوزي تهرب من المنزل ولكن يُصدم عابد ولا يصدقه.

يقف صقر أمام هاني بعد طلب الأخير من صقر أن يعطيه نصف أملاكه وأملاك مشيقة، وتتصل مشيقة وتهدد هاني أنها تستطيع أن توقف تسليم السلاح وتستطيع أن تحضر السلاح من ليبيا والسودان دون علمه وبذلك سيسقط من نظر التجار.

يعترف ميشو للشرطة أن مهران أعطاه أموال وماكينة طباعة الأموال المزيفة لاتهام غالية والقبض عليها لتقوم الشرطة بفتح قضية غالية وتبرأها من التهمة، ويُعين صقر غالية مديرة شركة الحراسة الخاص به، ويطلب هاني من مهران أن يقابله ليأمره بقتل صقر وإذا وفشل مهران في هذا الأمر سيقتله هاني.

أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.

مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحًا، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

