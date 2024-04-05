تامر حسني ينشر صورًا تجمعه بالإعلامي إبراهيم فايق ونجله (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - نشر نجم الجيل تامر حسني مجموعة صور تجمعه بالإعلامي إبراهيم فايق ونجله عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر الصور وعلق عليها قائلاً: "مع الإعلامي الكبير صديقي وأخويا إبراهيم فايق وابنه الجميل ياسين اللاعيب الجامد أوي وأصحابنا الغاليين، بس أنا في الصور دي كنت بتصور كتامر لاعب الكورة مش الفنان وافتكرت ذكرياتي مع الكورة مساء الورد عليكم".

أعمال تامر حسني القادمة

أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

وأعلن أيضاً نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

يذكر أنه قد طرح مؤخراً نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.

والجدير بالذكر أن كليب "30 حياة" قد لقي تفاعل كبير من الجمهور، وحقق نجاحاً كبيراً منذ بداية طرحه حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 7 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات أغنية "أنتي الحياة"

إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي