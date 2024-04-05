نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة عبد الغني لـ دوت الخليج الفني:" نهاية مسلسل صلة رحم واقعية واحترام لعقل المُشاهد وسعيدة بردود الأفعال على السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل مسلسل صلة رحم مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد نهايته المؤلمة، لذلك يحاور دوت الخليج الفني الفنانة هبة عبد الغني التي قدمت شخصية" سهام "ببراعة.

كشفت الفنانة هبة عبد الغني عن الكواليس وعن علاقتها بالنجم إياد نصار في تصرح خاص للفجر الفني قائلة: "ممثل بيعشق فن التمثيل ومكانش ممكن نبقي كلنا منسجمين قدام الكاميرا كده لو مكانش كمان بينا علاقة طيبه خلف الكاميرا ودي ميزة تحسب للنجم إياد نصار وللمخرج تامر نادي اللي شاركوا بشكل كبير في نشر الروح دي في الكواليس.

هبة عبد الغني

وردت على ماحدث في نهاية المسلسل قائلة: واثقة أن الأستاذ تامر عمل اللي في صالح التجربة واحترم عقل المُشاهد من أول لحظة في المسلسل لحد تتر النهاية في آخر حلقة.

وأكدت هبة عبد الغني أنها تتابع ردور الأفعال طول الوقت وسعيدة جدًا جدًا بكل ردود الأفعال.

هبة عبد الغني

وكشفت عن المسلسلات التي تقوم بمشاهدتها، وقالت: بتابع ولكن الوقت لم يساعدني أشوف كل الأعمال اللي بتتعرض لكن متابعة العتاوله والحشاشين ومن النص الأول شوفت أعلي نسبة مشاهدة وإن شاء الله هتابع جودر وكوبرا في النص التاني وأكيد هشوف الباقي بعد رمضان بحب أشوف كل زمايلي عاملين إيه وبتعلم منهم.

واختتمت حديثها بأن من الضروري وجود قضايا هم في المسلسلات مثل "صلة رحم "في رمضان وفي غير رمضان مهم من وقت للتاني يبقي في مشروع بيناقش واقع ويثير الأسئلة وحصل وشاركت في مشاريع مشابهه زي سجن النسا وتحت السيطره وجزيرة غمام وغيرها.

هبة عبد الغني

قصة مسلسل" صلة رحم "

تدور قصة مسلسل" صلة رحم" في إطار اجتماعي مشوق، ويناقش قضية تأجير الأرحام، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية «حسام» ويعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى "ليلى".

أبطال مسلسل" صلة رحم "

مسلسل صلة رحم، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي.