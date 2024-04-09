مسلسل جودر الحلقة 15.. سعاد تسرق شعر عبد الأحد وجودر يذهب للكهف

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر مسلسل جودر قيام الخادمة سعاد بسرقة شعر وأظافر الشيخ عبد الأحد "أحمد بدير" وتعطيهم إلى شواهي "نور اللبنانية" لتبخرهم وتفتح هي الرصد، ويراها الشيخ عبد الأحد وهي تقوم بالسرقة.

وبدأ الشيخ عبد الأحد في تنفيذ خطة الحصول على الكنز بمساعدة جودر، ويحضر له اثنين من الجن ليساعدانه في تلك المهمة، وينزلان له البحيرة، فيشعر جودر بالقلق والخوف، ولكن يطمئنه عبد الأحد ويشجعه ليكمل طريقه الذي جاء إلى القصر من أجله.

وتجتمع شواهي بأشقائها لتبخير شعر عبد الأحد لفتح الرصد وبمجرد اشعاله يصابون جميعهم بالسعال.

قصة مسلسل جودر





تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.





أبطال مسلسل جودر





مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

