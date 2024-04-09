حسن الصباح يتسائل عن نفسه ومن هو؟.. الحلقة الأخيرة من "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل الحلقة الثلاثون من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة حسن الصباح يحلم بـ دنيا زاد وأولاده، ويتسائل عن نفسه ومن هو؟، ويحلم بـ السيدة التي دائمًا تظهر له ويطلب منها أنه يريد يعود لـ حسن الصباح، وتبلغه أنه إذا عاد لـ حسن الصباح سوف يموت.

ويتحدث حسن الصباح مع نفسه، ويقول لنفسه بعد دعوته وتصديقه بـ أنه صاحب مفتاح الجنة: “هو أنا ممكن أدخل الجنة وأشوف دنيا زاد وأولادي”.

وتنتهي أحداث الحلقة برؤية خديجة ابنته وهو لم يتذكرها، ويطلب برزك أميد منها الزواج، ولكنها ترفض لأنه تابع لوالدها، ويموت حسن الصباح وحيد في القلعة دون جرح في جسمه، وظلت أفكاره عايشة لأكثر من 900 سنة.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل “الحشاشين”

أعلنت قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المسلسل طوال الشهر المبارك، في تمام التاسعة وربع مساءًا على dmc، وسيتم عرضها بشكل حصري عبر شاشة القناة، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.