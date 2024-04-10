نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هاجر أحمد توجه الشكر لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة هاجر أحمد الشكر لمتابعيها وجمهورها، وذلك بعد عرض آخر حلقة من مسلسل "المعلم"، الذي شاركت به في دراما رمضان الماضي 2024.



ونشرت هاجر أحمد صور من كواليس المسلسل، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وعلقت عليها قائلة: "ممتنة جدًا لردود الأفعال وتعليقاتكوا وحبكوا اللي لمسته في الشارع المصري من الجمهور الحقيقي علي دهب أقرب الشخصيات لقلبي،من أهم وأحب الأعمال لقلبي مسلسل المعلم".

وتابعت:"ممتنة كمان لكل اللي وقفوا جنبي وساعدوني إن الشخصية تطلع بالشكل والروح دي استفدت واتعلمت من كل الناس من أكبرهم لأصغرهم.. وكسبت أصدقاء للعمر، أتمنى تكونوا استمتعوا بالرحلة زي ما أنا استمتعت بيها، مسلسل المعلم النجم المحترم المثقف مصطفي شعبان".



واختتمت:" وأخيرًا عيد فطر سعيد مبارك عليكوا وعلى كل حبايبكوا أدام الله بهجة أعيادكم وسعادة قلبكوا

بحبكوا".



أبطال مسلسل المعلم

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



قصه مسلسل المعلم

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.