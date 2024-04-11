لهذا السبب.. صفاء أبو السعود تتصدر تريند اكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة صفاء أبو السعود، خلال الساعات الأخيرة، تريند موقع التدوينات الشهير اكس تويتر سابقًا، وذلك بسبب قيامها بإعادة تقديم أغنية "أهلًا بالعيد" في احتفالية العيد مع أسر الشهداء، بعد مرور 40 عامًا على تقديمها، بالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك.









تفاصيل أغنية "أهلا بالعيد لـ صفاء أبو السعود

وظهرت صفاء أبو السعود في الفيديو كليب الجديد بذات الروح المفعمة بالحيوية والنشاط، كما قامت بتسجيل الأغنية بصوتها الحالي ولم تكتف بإطلاق كليب جديد فحسب.





وما زالت أغنية “أهلا بالعيد” للفنانة صفاء أبو السعود، أبرز الأغنيات البارزة فى الأعياد والمناسبات العامة، نظرًا لكلماتها المفعمة بالسعادة، والمناسبة لكل الأعمال.

وهى من كلمات عبد الوهاب محمد وبألحان الموسيقار القدير جمال سلامة.





تعليقات رواد منصة اكس على فيديو كليب "أهلا بالعيد"





وأشاد عدد كبير من مستخدمي اكس بأغنية اهلا بالعيد بعد اعادة تقديمها وجاءت التعليقات كالتالي: "البهجة والرقى والذوق والرسالة اسمع كدا جاية تقولنا ايه ولسه بنتعلم واحنا بنفرح وياك ‏صفوا قلوبكوا مع حبايبكوا مع أصحابكوا، بسم الله ماشاء الله ربنا يديم عليها حب الناس والصحة والعافية..مازالت رشيقة وبسمتها تجنن، ماشاء الله عليها تشع فرحه وبهجه وطاقه ايجابيه طول عمرها لما بشوفها وبسمع اغانيها الجميله بفتكر ايام الطفوله".





كلمات أغنية أهلًا بالعيد

غنوووو.. قولوووو

غنوووو.. قولوووو





هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي

أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مارحب بالعيد

أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مرحب بالعيد

هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي

أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مرحب بالعيد

أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مرحب بالعيد

هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي

هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي





العيد فرحة

هي هي هيييييي

وأجمل فرحة

ياسلااااااام

العيد فرحه وأجمل فرحه

تجمع شمل قريب وبعيد

سعدنا بيها

هي هي هيييييي

بيخليها

ياسلااااااام

سعدنا بيها بيخليها

زكرى جميله لبعد العيد

العيد فرحة

هي هي هيييييي

وأجمل فرحة

ياسلااااااام

العيد فرحه وأجمل فرحه

تجمع شمل قريب وبعيد

سعدنا بيها

هي هي هيييييي

بيخليها

ياسلااااااام

سعدنا بيها بيخليها

زكرى جميله لبعد العيد

غنوا معانا غنوا





غنوااا

قولوا ورايا قولوا

قولوا

غنوا معانا غنوا

غنوااا

قولوا ورايا قولوا

قولوا





كتر ياربِ في أعيـــانا

واطرح فيها البركة وزيد

جانا العيد أهو جانا العيد

جانا العيد أهو جانا العيد





أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مارحب بالعيد

أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مرحب بالعيد

هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي

هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي