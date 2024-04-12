إصدارات روتانا للموسيقى مع نجوم الغناء تزين احتفالات عيد الفطر المبارك

القاهرة - محمد ابراهيم -

بالتزامن مع الإحتفالات بعيد الفطر المبارك، طرحت شركة روتانا للموسيقى عددًا كبيرًا من الأغاني الجديدة لعدد من نجوم الغناء، تأكيدًا لريادتها الفنية، حيث قررت نجوى كرم معايدة جمهورها الكبير في الوطن العربي وقدمت لهم أغنيتها الجديدة "لو سألوا حبيبي" من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال،وتوزيع فادي جيجي.

ألحان الموسيقار طلال تنوعت مع العديد من المطربين فقد قدم ألحانه أيضًا مع أروى في أغنيتها الجديدة "من عاب ابتلا" من كلمات أنور المشيري، وصاغ أيضًا ألحان أغنية "مجنون" للمطرب فؤاد عبدالواحد، من كلمات علي مساعد.

فيما قرر صابر الرباعي المشاركة في احتفالات العيد ومعايدة جمهوره وطرح أغنية "سألت عليكي" كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع كريم عبدالوهاب، أما عبدالفتاح جريني فقد قدم لجمهوره أغنيته الجديدة "خبط خبط"، كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، توزيع إيهاب كلوبيكس - ديزل.

في حين قدم هيثم نبيل أغنيته الجديدة "مش فارقلي" حيث كتب وصاغ بنفسه كلمات وألحان الأغنية، التي تولى توزيعها zoom، أما وليد سعد فقد قرر العودة للغناء ليقدم أغنية جديدة بعنوان "اللي فارق فارق" كلمات أمير شيكو، ألحان أحمد نصري، توزيع مهيب سليط.

وكشفت فدوى المالكي عن أغنيتها الجديدة "إنت ما تتعب" كلمات منصور الشادي، ألحان علي بن محمد، توزيع محمد المري - مراد الكزناي، في حين قررت سارة سلمان معايدة الجمهور العربي بأغنية "ممكن ترد" كلمات قصي عيسى، وألحان محمود الغياث، أما عنبة ومسلم فقد شاركا في احتفلات العيد وقدما دويتو بعنوان "أولاد مسك" من كلمات مسلم - حازم اكس وألحان مسلم.

أما فهد الكبيسي فقد قرر طرح ألبوم غنائي يوم 16 أبريل الجاري يضم 7 أغنيات منوعة وهى: "كل ما حن" كلمات محمد الشهري، ألحان عبدالله المناعي، توزيع سيروس، "العظمة" كلمات ظافر الدوسري، ألحان سهم، توزيع عمر الصباغ، "جينا" كلمات مساعد الرشيدي، ألحان ياسر بو علي، توزيع خالد عز، "سقط عمدًا" كلمات الأماني، ألحان عبدالله المناعي، توزيع هشام السكران، "أرض المملكة" كلمات صمت، ألحان سلطان خليفة، توزيع سيروس، "إشتقت" كلمات رازان، ألحان ياسر بو علي، توزيع زيد نديم، "سكوت" كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، توزيع خالد عز.