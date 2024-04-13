نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يكشف عن موعد طرح أول أغنية من ألبوم "خليني أشوفك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان رامي جمال لـ ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان «خليني أشوفك» من خلال نشر البوسترات الرسمية للألبوم وأسماء الأغاني، وكشف جمال لمتابعيه موعد طرح الأغنية الأولى، وموعد باقي أغاني الألبوم.

تعليق رامي جمال علي البوستر

وعلق رامي جمال على صورة البوستر الرسمي الخاص بالألبوم، والذي شارك الجمهور به عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»: «عشان خاطركم قررت أنا والشركة ننزل الأغنية الجايه يوم 18، وبعدها باقي الألبوم إن شاء الله يوم 24 الساعة 6، جاهزين ولا إيه».

أغاني ألبوم خليني أشوفك

ويضم ألبوم «خليني أشوفك» للنجم رامي جمال، 15 أغنية معظمهم ينتمون للون الدرامي الحزين، وهم بالترتيب: «خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، إنت مين، أهـو، سوء تفاهم، قولي آه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسي اسمك».

آخر حفلات رامي جمال

ومن ناحية اخري، وأحيا الفنان رامي جمال وكورال هارموني عربي، حفلا غنائيا الخميس الماضي في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك لصالح إحدى شركات المحمول الخاصة التي تطلق اصدارها الجديد في الشرق الأوسط، وقدم رامي لجمهوره أبرز أغانيه وأبرزهم غنية جيت متاخر، أغنية أوعديني وأغنية بيهم كلهم، وأغنية قمر ومنور، أغنية بعده فارق، ولحظة بعادك وغيرها من الأغاني.

آخر أعمال رامي جمال

وكان آخر أعمال رامي جمال أغنية بعنوان «دوخناك يا فراق»، ديو مع زوجته ناريمان، والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موثقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد عز، ألحان محمود انور، توزيع محمد مجدي.

كلمات أغنية دوخناك يا فراق



«يا فراق تعالي.. رجعتنا ومحصلش جديد.. زعلنا اهو بيكبر ويزيد بقينا نستحلي الوجع وبقينا بندور عليه.. يا فراق تعالي.. مفيهاش المره دي رجوع.. ملك ايديك أنا هبقي طوع نفسنا وياك انقطع بنروح ف ايه ونرجع ف ايه.. دوخناك يا فراق.. معلش احنا الاتنين اسفين ومفيش عِشره وخوف من بكره هيعملوا فيك أسافين.. وبوصيك لو يوم حنينا.. متصدقناش تبّت فينا.. لا أنا ولا هو في يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين.. يا فراق تعالي من بعض احنا استكفينا بقيت قريب أو ي لينا.. بقينا عشاق من ورق والحب ملناش دعوه بيه».