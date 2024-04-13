فيلم 'فاصل من اللحظات اللذيذة' يتخطى 18 مليون جنيه في 3 أيام

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أحمد جودة - القاهرة - ينافس فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في شباك التذاكر في دور العرض السينمائية ضمن موسم عيد الفطر لعام 2024، وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة مساء أمس الجمعة إيرادات بلغت 7 مليون و90 ألف و645 جنيه في دور العرض السينمائية في ثالث أيام عيد الفطر، ليبلغ إجمالي ما حصده الفيلم منذ عرضه في الأيام الماضية في السينمات في وقفة العيد، 18 مليونًا و340 ألف جنيه.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج أحمد السبكي.





قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجاءت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

وتدور الأحداث حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أعمال جمعت هشام ماجد وهنا الزاهد

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثاني الذي يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذي يشارك في بطولته مي عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، محمد الشرنوبي وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.