عاجل-أسباب الإصابة بهبوط الدورة الدموية..طبيب يكشف سر وفاة شيرين سيف النصر المفاجأة

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أحمد جودة - القاهرة - هبوط حاد بالدورة الدموية سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر..نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر بعد أن رحلت عن عالمنا اليوم السبت.

وكتب "شعبان" منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة ماتت عن عمر ناهز الـ ٥٧ عامًا صبيحة هذا اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية".

وأضاف: "ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقي ربها في هدوء وسكينة". وتابع: "أدعوا لها بالرحمة".

أسباب الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية

الهبوط الحاد في الدورة الدموية قد يحدث نتيجة لعدة أسباب مختلفة. من بين الأسباب الشائعة للهبوط الحاد في الدورة الدموية:

1. نقص حجم الدم: يحدث عندما يكون هناك فقدان كبير للسوائل الجسمية، سواء بسبب نزيف حاد، أو جفاف شديد، أو حروق شديدة. يؤدي نقص حجم الدم إلى انخفاض ضغط الدم وتدني تروية الأعضاء.

2. صدمة: قد تحدث صدمة نتيجة لتوتر شديد على الجسم، مثل صدمة ناجمة عن حادث، أو صدمة تحدث في حالات الإصابة الشديدة أو العدوى الحادة. تتسبب الصدمة في تقلص الأوعية الدموية وتدني ضغط الدم وتسبب انخفاضًا حادًا في تروية الأعضاء.

3. انسداد الشرايين: عندما يحدث انسداد في الشرايين الرئيسية، مثل الشريان التاجي في القلب، يؤدي ذلك إلى قلة تروية الدم إلى الأنسجة المغذاة من هذه الشرايين، وبالتالي قد يحدث هبوط حاد في الدورة الدموية.

4. تشنج الأوعية الدموية: يمكن أن يحدث تشنج في الأوعية الدموية نتيجة لتفاعل تحسسي أو تأثيرات الأدوية أو ظروف صحية معينة. يؤدي تشنج الأوعية الدموية إلى انقباضها وتقليل تدفق الدم، مما يؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

5. أمراض القلب والأوعية الدموية: بعض الأمراض مثل السكتة القلبية، وفشل القلب الحاد، وارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، يمكن أن تؤدي إلى تخلخل في الدورة الدموية وهبوط حاد في الضغط الدم.

هذه بعض الأسباب الشائعة للهبوط الحاد في الدورة الدموية. يجب الإشارة إلى أن هذه الأسباب ليست شاملة، وينبغي استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق والعلاج المناسب في حالة حدوث أعراض مثل الهبوط الحاد في الدورة الدموية.

سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

وكشف الدكتور جمال شعبان سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، بعد أن أصابها هبوط حاد في الدورة الدموية، لترحل في صمت.

مسيرة الفنانة شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر هي ممثلة مصرية. ولدت شيرين سيف النصر، في الأردن عام 1967، لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية وتخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، كما أنها عاشت لفترة طويلة في فرنسا، قبل أن تلعب الصدفة دورها وتقابل الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية، ليعجب بها ويقدمها لأول مرة في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986.

قدمت شيرين سيف النصر، 31 عملًا فقط، استطاعت أن تحقق من خلالهم شهرة واسعة، والبداية كانت من خلال "ألف ليلة وليلة" ولكن بدور صغير للغاية، وحققت شيرين الشهرة الواسعة التي حظيت بها بعد أن شاركت مع أحمد زكي في بطولة فيلم "سواق الهانم" عام 1994، وكان آخر ظهور لها في عام 2007 من خلال مسلسل "أصعب قرار" لتبتعد عن الأضواء، ويعتبر مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» علامة فارقة في مشوارها الفني.

وابتعدت الفنانة شيرين سيف النصر عن الفن منذ أكثر من 12 عامًا، بعد وفاة والدتها، بعد أن وضعت بصمة قوية لها في الفن المصري من خلال الدراما والسينما والمسرح.

أهم أعمال الفنانة شيرين سيف النصر

بدأت شيرين حياتها الفنية في عام 1986 عندما شاركت في مسلسل “ألف ليلة وليلة” ثم توالى ظهورها في الدراما التلفزيونية ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها وقتها مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة”.

ورغم التوهج الفني خلال التسعينيات، اعتزلت شيرين التمثيل في نهاية عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية في عام 2001، لتقف أمام “الزعيم” عادل إمام في فيلم “أمير الظلام” عام 2002.

ومن أبرز أعمال شيرين سيف النصر، التي لم تتخط 30 عملا: “البحث عن طريق آخر”، “النوم في العسل”، و”أمير الظلام” و”سواق الهانم”، ومسلسلات “العرضحالجي” و”مذكرات شوشو” و”غاضبون وغاضبات”، ومسرحيات “لعبة الحب والجنان” و”بودي جارد”.