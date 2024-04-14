نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "شقو" يتخطى 7 مليون جنيه في إيرادات أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل فيلم “ شقو” المركز الأول في قائمة إيرادات السينما حيث تصدر شباك التذاكر وأصبح الفيلم الأكثر منافسة في دور العرض السينمائي منذ عرضه في وقفة العيد.

إيرادات فيلم شقو

ووصلت إجمالي ايرادات فيلم “شقو” 7،305،500 جنيهًا، أمس السبت واحتل الترتيب الأول، وأصبح الترتيب الأخير لفيلم “ أسود ملون ” الذي يشارك في بطولته كل من: منة عرفة، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

أحداث فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

نجوم فيلم شقو

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليا ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.