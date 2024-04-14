نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندرا أوه تحضر للعرض الخاص لمسلسلها الجديد The Sympathizer في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت النجمة ساندرا أوه للعرض الخاص لمسلسلها الجديد The Sympathizer الذي تنتجه شبكة HBO للتليفزيون.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور ساندرا للعرض الخاص للمسلسل، الذي يطرح كمسلسل قصير.

يأتي ذلك بعد أن انضمت النجمة ساندرا اوه لأبطال الفيلم الكوميدي الجديد Good Fortune، أحدث إنتاجات شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية Lionsgate.

ووفق ديد لاين، الفيلم ستشارك ساندرا أوه في بطولته النجم عزيز أنصاري في دور البطولة الرئيسي.

أنجح أفلام Lionsgate

نجح الفيلم الجديد لكيلسي جرامر، الذي يطرح في إطار من الكوميدية الدينية بعنوان Jesus Revolution، في أن يصبح الفيلم الأكثر تحقيقًا للإيرادات بالنسبة لشركة الإنتاج Lionsgate منذ عام 2019.

وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن الفيلم، نجح في جمع 40 مليون دولر في يوم الافتتاحي، وهو الرقم الذي لم يحققه أي فيلم تابع لشركة Lionsgate في السنوات الماضية.

تفاصيل عن العمل

وفيلم ثورة يسوع‏ هو فيلم أمريكي من إخراج جون إروين وبرنت ماكوركل، ويشارك في بطولته في الأدوار الرئيسية، جوناثان رومي، وكيلسي جرامر.

وجويل كورتني وآنا جريس بارلو وكيمبرلي ويليامز بيزلي، ونيكولاس شيريللو، في أدوار البطولة الرئيسية.