ميرنا وليد تكشف عن أحدث أعمالها المسرحية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة ميرنا وليد عن أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "فارس يكشف المستور"،

حيث شاركت "ميرنا" جمهورها بصورة لها برفقة الفنان محمد صبحي من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" مشاركتي لحضرتك تسعدني وتشرفني دا حلم قديم ويتحقق أتمنى أن أكون عند حسن ظنك يا استاذنا ".

تعليقات الجمهور على منشور ميرنا وليد



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

ومن جانبه، تجسد ميرنا شخصية بهية زوجة فارس الذي يجسد دوره الفنان محمد صبحي في أحداث العمل.

آخر أعمال ميرنا وليد



كانت آخر أعمال ميرنا وليد مسرحية قمر الغجر والتي تعرض حاليا في أسبوعها الأخير على خشبة مسرح البالون التابع لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

