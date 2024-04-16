فن ومشاهير

منير مكرم يروج لفيلم "في الأوضة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان القدير منير مكرم عبر موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك  عن دوره في فيلم “ في الأوضة ” قائلًا  “ قريبًا”.

منير مكرم 

آخر  أعمال منير مكرم 

من جانب آخر  كانت آخر  أعمال  النجم منير مكرم مسلسلي “ حق عرب ” و“ المداح الجزء الرابع” في السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

أبطال مسلسل “ حق عرب ” 

شارك في بطولة مسلسل “ حق عرب ” الفنان أحمد  العوضي والفنان القدير رياض الخولي  و الفنان القدير منير مكرم والفنانة القديرة  سلوي عثمان  و الفنانة  وفاء عامر والفنانة وفاء مكي والفنان  القدير أحمد صيام  و الفنان القدير أحمد  صيام والفنان إبراهيم  السمان والفنان وليد فواز والفنان أحمد  عبد الله والفنان أحمد  عبد الله محمود والفنانة دينا فؤاد  و الفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمى  و عدد آخر من الفنانين  و الفنانات  .

أبطال  مسلسل “ المداح الجزء الرابع” 

شارك في بطولة مسلسل  “ المداح الجزء  الرابع ” الفنان حمادة هلال والفنانة هبة مجدي والفنان  خالد سرحان  و الفنانة القديرة حنان سليمان والفنان القدير فتحي عبد الوهاب والفنان تامر شلتوت والفنان سهر الصايغ والفنانة يسرا اللوزي والفنانة دنيا عبد العزيز  و الفنان القدير صبحي خليل والفنان القدير منير مكرم وعدد آخر مم من الفنانين والفنانات. 

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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