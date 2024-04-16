منير مكرم يروج لفيلم "في الأوضة"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان القدير منير مكرم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن دوره في فيلم “ في الأوضة ” قائلًا “ قريبًا”.

منير مكرم

آخر أعمال منير مكرم

من جانب آخر كانت آخر أعمال النجم منير مكرم مسلسلي “ حق عرب ” و“ المداح الجزء الرابع” في السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

أبطال مسلسل “ حق عرب ”

شارك في بطولة مسلسل “ حق عرب ” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي و الفنان القدير منير مكرم والفنانة القديرة سلوي عثمان و الفنانة وفاء عامر والفنانة وفاء مكي والفنان القدير أحمد صيام و الفنان القدير أحمد صيام والفنان إبراهيم السمان والفنان وليد فواز والفنان أحمد عبد الله والفنان أحمد عبد الله محمود والفنانة دينا فؤاد و الفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمى و عدد آخر من الفنانين و الفنانات .

أبطال مسلسل “ المداح الجزء الرابع”

شارك في بطولة مسلسل “ المداح الجزء الرابع ” الفنان حمادة هلال والفنانة هبة مجدي والفنان خالد سرحان و الفنانة القديرة حنان سليمان والفنان القدير فتحي عبد الوهاب والفنان تامر شلتوت والفنان سهر الصايغ والفنانة يسرا اللوزي والفنانة دنيا عبد العزيز و الفنان القدير صبحي خليل والفنان القدير منير مكرم وعدد آخر مم من الفنانين والفنانات.