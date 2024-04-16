لهذا السبب.. محمد صبحي يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد صبحي تريند مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد أن أعلن عن بطلة مسرحيتة الجديدة "فارس يكشف المستور"، وهي الفنانة ميرنا وليد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

منشور محمد صبحي

نشر الفنان محمد صبحي صورة له مع الفنانة ميرنا وليد من الكواليس، وعلق عليها قائلًا: "الفنانة ميرنا وليد تشاركني بطولة المسرحية القادمة "فارس يكشف المستور “ والتي ستعرض قريبًا على مسرح مدينة سنبل”.



و جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي كان قد انتهي من الموسم الأخير لمسرحيته " عيلة اتعمل لها بلوك "، بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد حتي الأسبوع الأخير من الموسم الأخير منها، والمسرحية تم تصويرها تليفزيونيا وستعرض قريبا لكل الجماهير في الوطن العربي.

عيلة اتعمل لها بلوك



مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.