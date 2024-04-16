انت الأن تتابع خبر أحمد السقا يشوق متابعيه لفيلمه الجديد السرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الممثل المصري أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي، البرومو الجديد لفيلم "السرب"، المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.



وتدور أحداث الفيلم حول حول الضربات الجوية بين مصر وليبيا، للرد على مقتل 21 مواطنا مصريا قبطيا على يد التنظيم الإرهابي داعش في درنة بليبيا، والتي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين البلدين.



وفيلم "السرب" من تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم: أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، وغيرهم من الممثلين .