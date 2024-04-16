فيلم "أسود ملون" يحقق 103 آلاف جنيهًا بإيرادات أمس

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “أسود ملون”103 آلاف جنيهًا في شباك التذاكر أمس، والفيلم بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.



قصة فيلم أسود ملون



تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول منظمة حفلات زفاف والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية.

آخر أعمال محمود حافظ

يذكر أن آخر أعمال محمود حافظ مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.