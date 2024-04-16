عبير صبري تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة عبير صبري، عن تعرضها لوعكة صحية، نقلت أثرها إلى المستشفى، من خلال صورة شاركتها عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





أحدث أعمال عبير صبري





وعرض مؤخرًا في السينمات لعبير صبري فيلم ليلة العيد.

أحداث فيلم “ليلة العيد”



فيلم “ليلة العيد” تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم “ليلة العيد”



فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال عبير صبري

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري هو مشاركتها في مسلسل "حدوته منسية".

قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، وتجسد سوسن بدر شخصية صاحبة مصنع رخام، كما تظهر متزوجة من محمود حافظ خلالالأحداث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية يشارك في بطولته بجانب سوسن بدر، كل من عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح،محمودحجازي،محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد.