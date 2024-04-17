غادة عبد الرازق: "معنديش استقرار نفسي في حياتي"

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة” للحديث عن مسلسلها الرمضاني “ صيد العقارب” متطرقة إلي بعض جوانب حياتها الشخصية

قالت غادة عبدالرازق في تصريحات تليفزيونية :' انا معنديش استقرار نفسي انا ست مريضة وبتعالج بقالي 35 سنه فمينفعش تقوليلي استقرارك النفسي لأني معنديش استقرار نفسي ولا عندي استقرار عاطفي ولا عندي استقرار في اي حاجه.. معنديش".

تحدثت غادة عبدالرازق عن اختيارها لمهنة "صيد العقارب" في المسلسل الذي اعتبرته عوده لنجاحاتها في الدراما التلفزيونية.

كما شارك فى الحلقة عدد من نجوم المسلسل الذي تميز بوجود أجيال مختلفة من الممثلين: أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون، أحمد ماجد، محمد على رزق، إضافة إلى المخرج أحمد حسن والكاتب باهر دويدار.

تدور أحداث مسلسل “ صيد العقارب” في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.