لهذا السبب.. عبير صبري تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة عبير صبري تريند محرك البحث “جوجل”، عقب خروجها من المستشفي اليوم الأربعاء بعد قضائها ليلتين تلقت فيهما العلاج أثر تعرضها لأزمة صحية يوم الأحد الماضي، حيث ارتفع ضغط الدم لديها ووصل 190 درجة، وتم نقلها مباشرة إلى المستشفى لتلقى العلاج وعمل الفحوصات الطبية اللازمة حتى تحسنت حالتها وأصبحت في وضع أفضل.



آخر أعمال عبير صبري الدرامية



يشار أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل حدوتة منسية، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.



آخر أعمال عبير صبري السينمائية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.



أحداث فيلم ليلة العيد

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.