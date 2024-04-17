شاهد.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها من إسبانيا

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي، وهي تقضي عطلتها في إسبانيا، حيث ارتدت شورت باللون الأبيض، وتوب باللون البرتقالي، وتركت شعرها منسدلًا، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل جمهورها.

أعمال منة فضالي في موسم رمضان 2024

شاركت منة فضالي في السباق الرمضاني 2024، بعملين وهما "كوبرا"، و"محارب"، بطولة حسن الرداد، والذي تظهر خلاله بشخصية "مريم"، التي تتزوج من أحمد زاهر وتتعرض لحادث يتسبب في شللها، مع تطور الأحداث، تكتشف أسرارًا خطيرة حول الإصابة التي تعرضت لها.

أبطال مسلسل محارب



المسلسل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، بالإضافة إلى ضيف الشرف ماجد المصري.

تفاصيل مسلسل محارب

وهو من من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ويتناول المسلسل قصة عزيز، شاب قادم من الصعيد يعيش في القاهرة مع عائلته، تتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه مضطرًا للعمل لإعالة أسرته، يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته، وسط صراعات كبيرة يواجهها.