غدًا.. سميرة أحمد ضيفة ببرنامج "بالخط العريض"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة سميرة أحمد، ضيفة في أولى حلقات الموسم الجديد مع الإعلامية أبو طالب في برنامج “بالخط العريض”، غدًا الجمعة، وتفتح خلال اللقاء صندوق ذكرياتها وتحكي كواليس لأول مرة على جزأين.

سميرة أحمد تتحدث عن أبرز افلامها

وفي الحلقة الأولى تتحدث الفنانة القديرة عن كواليس أفلامها خاصةً أن جسدت بطولة 6 أفلام من أهم ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما المصرية، وتتحدث الفنانة القديرة عن حياتها الخاصة لأول مرة، وكيف تعيش الآن، وتقضي يومها داخل منزلها، وبصحبة أصدقائها في النادي.

سميرة أحمد تتحدث عن صلتها بالمطرب فريد الأطرش

وكشف سميرة أحمد لأول مرة تفاصيل علاقتها مع المطرب الراحل فريد الأطرش، وحقيقة غناؤه أغنية "يا أبو ضحكة جنان"، ‏لها، وكشفت سميرة أحمد: فريد كان يغني أغنية قالتلي بكرة.. أنا ساعات أنام فيها وبعدين يقولي إيه رأيك؟ أسمع شوية وعيني تغفل.

أسباب عدم مشاركة سميرة أحمد في فيلم البنات والصيف

وتحدثت الفنانة القديرة أيضًا في حلقة الجمعة المقبلة، عن سبب رفضها تجسيد دور فتحية الشغالة في فيلم “ البنات والصيف” بطولة الراحل عبدالحليم حافظ، وسر قبولها للعمل مرة أخرى.

سميرة أحمد ونجوم زمن الفن الجميل

وكشفت سميرة أحمد كواليس العمل مع كبار الفنانين في الزمن الجميل ومن بينهم زكي رستم، وقالت: حسن يوسف يقابلني دلوقتي يقولي تعرفي سناني مركبتش من قلم زكي رستم في أحد الأفلام.

لهذا السبب سميرة أحمد رفضت فيلم السفيرة عزيزة

وقالت الفنانة القديرة، إنها كانت المرشحة الأولى لفيلم السفيرة عزيزة بطولة سعاد حسني، قبل أن تعتذر عنه، موضحة:" كنت ماضية فيلم تاني مع عبدالعزيز فهمي اللي عملته بعد كده سعاد حسني ".

سميرة أحمد تكشف كواليس فيلم الخرساء

كما تحدثت الفنانة القديرة عن كواليس فيلم الخرساء، موضحة ما قاله المخرج الأجنبي الذي حضر حفل افتتاح الفيلم، كما كشفت أيضًا كواليس حضور العندليب والموسيقار محمد عبدالوهاب حفل الافتتاح.

مواعيد برنامج بالخط العريض

يذاع برنامج "بالخط العريض" على شاشة تليفزيون الحياة في الثامنة مساء كل جمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.