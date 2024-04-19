نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا مصطفى تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلادها بجانب أولادها وأصدقائهم من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C560_qGIQoT/?igsh=MTJiNzExajd1bHdsbw==

كتبت معلقة:' ماشاء الله أحلا وأصغر صحاب عندي بيعملوا عيد ميلادي أنا عارفة أنه طول بس بحب اشاركم اللحظات اللطيفة

حرص الفنان شريف سلامة على تهنئة زوجته الفنانة داليا مصطفى بيوم ميلادها وذلك من خلال نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا: "كل سنة وانتي في حياتي وحبيتي، كل سنة وانتي طيبة ".

تحدث الفنان شريف سلامة، خلال ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس، إنه منذ بداية مسلسل كامل العدد، كان في غاية السعادة لتمثيل عمل لايت.

وقال شريف سلامة، خلال حواره ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على DMC "وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن معظم أعماله معاكسة لبعضها، وهذا لأنه عندما يتم طلبه في القيام بدور ما يكون مربوطًا بأمر مشابه له تمامًا في عمل سابق، ولهذا يقوم بالفصل بين أعماله ويأخذ فترة طويلة حتى يشارك في عمل جديد، لافتًا إلى أنه فرح لأنه سيشارك مع الفنانة دينا الشربيني لأنه أول مرة في عمل فني.