نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحدث حفلات ماهر زين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحي اليوم ماهر زين حفلا في ساقية الصاوي بالشيخ زايد، مساء اليوم وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساءً

حيث يلتقي الفنان بجمهوره على خشبة المسرح من جديد، بعد فترة من الغياب وسيقدم يقدم ماهر زين في الحفل، مجموعة من أغانيه

وضع الفنان التفاصيل الأخيرة على الحفل، بعد أن استقر على الأغاني الذي سوف يقدمها لكل الحضور، الذين حرصوا على التواجد في حفل نجمهم

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل منذ ساعات قليلة عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة مختلفة حيث تبدأ أسعار تذاكر الحفل من 600 جنيه.

وفي سياق آخر، طرح ماهر زين مؤخرًا أغنية "صلى عليك الرحمن" التي نالت إعجابًا كبيرًا من جمهوره وحققت نسب مشاهدات تجاوزت ملايين المشاهدات، وهي من كلماته بالتعاون مع براء خريجي، وألحان وتوزيع ماهر زين، إنتاج Awakening Music، ومن إخراج إدريس خضر.

كلمات الأغنية

صلى عليك الرحمن

أزكى الصلاة والسلام

يا ربي ارفع مقامه

دوما في كل مكان

سيدي يا محمد

حبك روح الإيمان

يا ربي أرجو لقاءه

يوما في دار السلام



يا حبيبي.. حبيبي يا محمد

صلى عليك الرحمان

حبك في كل مكان