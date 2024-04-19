نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندى بسيوني تنعي صلاح السعدني بهذه الطريقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في خبر محزن يخيم على عالم الفن المصري، توفي الممثل القدير صلاح السعدني، وقد أعلنت عائلة الفقيد خبر وفاته، ما أثار حزنًا كبيرًا في صفوف الجمهور والوسط الفني.

وتعاطف العديد من النجوم والفنانين مع عائلة الفقيد، حيث عبّروا عن حزنهم العميق لفقدان صلاح السعدني.

وتوالت التعليقات والتحية لمسيرته الفنية المميزة وإسهاماته الكبيرة في السينما المصرية.



حرصت الفنانة ندى بسيوني على نعي النجم الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، حيث شاركت جمهورها بصورة صلاح السعدني من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" الف رحمه عليك يا استاذ يا كبير يا عمدة الفن.. وكل التعازي للاسره الكريمه".



تعليقات الجمهور على منشور ندى بسيوني



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

مكان جنازة صلاح السعدني

ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة على النجم الكبير صلاح السعدنى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات

