نقابة الموسيقيين تنعي الفنان صلاح السعدني

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نعي نقابة الموسيقيين للفنان صلاح السعدني

وقالت النقابة في بيانها فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة قدم عدد من الأعمال الفنية، وترك بصمة كبيرة مع الجمهور بالشخصيات الذي قدمها في مشواره.

مكان جنازة صلاح السعدني

ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة على النجم الكبير صلاح السعدنى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات.

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

أشهر أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني

يذكر أن الراحل الفنان صلاح السعدني تمتع بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم"، "وقال البحر "، "يوميات جاب الله"، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق".

قدم السعدني أيضًا مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب "، "أهل الدنيا "، "شعاع من الأمل"، "الناس في كفر عسكر"، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني "، "نقطة نظام "، "الباطنية"، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".