أحمد حاتم يكشف عن شخصيته في فيلم "السرب"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد حاتم، عن شخصيته في فيلم “السرب” المقرر عرضه في دور العرض السينمائية خلال الأيام المقبلة.





وشارك احمد حاتم، صور من كواليس تصوير العمل، وعلق عليها قائلًا: "الشاذلي مصر مبتسبش حق ولادها فيلم السرب يوم ١ مايو بجميع دور العرض في مصر دم المصريين خط أحمر الله يرحمك يا وجيه".





موعد طرح فيلم "السرب"

وكشف المخرج أحمد نادر جلال موعد الفيلم من خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي حتى الآن ولكنه سيكون بين 25 إبريل الجاري والأول من مايو المقبل.

كما وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمهم قائلًا: "إحنا عملنا المستحيل في الفيلم ده، وكان عندنا شغف عظيم أننا نقدم فيلم يليق بالذوق العالمي مش المصري بس، إحنا مش بنعمل فيلم وثائقي عن الواقعة ولكن بنعمل فيلم تجاري سينمائي الجمهور يحب يتفرج عليه".





تفاصيل فيلم "السرب"

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين، أحمد حاتم، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.