نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبيبي وحبيبكم كلكم.. صلاح عبد الله ينعي الراحل صلاح السعدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا أمس الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز ال 81 عاماً، وقد خيم الحزن على الوسط الفني بعد سماع هذا الخبر، وقد شُيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بطريق الواحات.

نعي صلاح عبد الله الفنان صلاح السعدني

وحرص عدد من النجوم على نعي الراحل صلاح السعدني، وكان من ضمن هؤلاء النجوم الفنان صلاح عبدالله حيث نعي الراحل صلاح السعدني وذلك عبر خاصية صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلاً: “مع السلامة ياعمدتنا…في رعاية الله ياأستاذنا،حبيبي وحبيبكم كلكم #صلاح_السعدني، نسألكم الفاتحة والدعاء”

منشور صلاح عبد الله

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

أشهر أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني

يذكر أن الراحل الفنان صلاح السعدني تمتع بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".

نبذة عن صلاح السعدني

صلاح السعدني (23 أكتوبر 1943 -)، هو ممثل مصري حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.

دخل السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

ومن أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.