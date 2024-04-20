سماح أبو بكر عزت تعلق على دفن صلاح السعدني بجوار والدها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 10:28 صباحاً - علقت الإعلامية سماح أبو بكر عزت، على دفن الفنان الراحل صلاح السعدني، بجوار والدها، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ابنة أبو بكر عزت، في منشورها عبر فيسبوك: «الله يرحمك يا عمو صلاح توام روح بابا .. دايما سوا حتي في بيتهم الجديد سوا ..يارب تتهنوا في الجنة و نعيمها».



دفن جثمان صلاح السعدني

دُفن صلاح السعدني، في مقابر الأسرة الكائنة على طريق الواحات، بعدما انتهت صلاة الجنازة عصر أمس الجمعة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

جنازة صلاح السعدني

وأقيمت مراسم تشييع جثمان الفنان صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.