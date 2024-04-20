نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بليغ حمدي الدراما.. إياد نصار يكشف سر اللقب الذي أطلقه الجمهور عليه بعد «صلة رحم» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته، بإطلاق الجمهور عليه لقب «بليغ حمدي الدراما»، بعد نجاح مسلسل «صلة رحم»، والذي عُرض في النصف الأول من موسم دراما رمضان 2024.

تصريحات إياد نصار

وأضاف إياد نصار في لقاء خاص، مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا: «أحلى حاجة لما بيجي اللقب من الناس، مش أنت اللي بتقول اللقب على نفسك، مش هقدر أقول أنه وصل لمرحة أنه يبقى لقب،، بس اتقال بشكل ما أني بليغ حمدي الدراما».

إياد نصار يتحدث عن بليغ حمدي

وأكد إياد نصار، على أنه من عشاق الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويدرك مدى تأثيره على الموسيقى العربية، متمنيًا أن يكون «بليغ حمدي الدراما»، لقب ومسؤلية في ذات الوقت.

تصريحات إياد نصار عن حياته الشخصية

وتحدث إياد نصار لأول مرة عن حياته الشخصية، مشيرًا أن لديه ثلاثة أولاد وبنت وهم: «آدم، ونوح، وإبراهيم ويبلغ من العمر 11 شهرًا»، وقال مازحًا: «الموضوع صعب أكثر على الأم لأنها بتتعامل مع كائنات غريبة».

وأوضح إياد نصار أن ابنه آدم كان يشاهد مسلسل «صلة رحم»، قائلًا: « ابني أدم كان بيتفرج على المسلسل وكان عاجبه جدًا وتفاعل معاه بشكل كبير وكان مهتم، وكان يجي يقولي عايز أعرف منك اللي هيحصل، وبعدها يقولي لأ ماتوقليش مش عايز اعرف، فهو كان مهتم أو ي بالمسلسل، وكان بيتفاعل مع الشخصية وكان يقولي هو قراره صح ولا غلط؟».