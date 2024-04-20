نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واحشني أوي ياحبيبي"… نجل الفنان إبراهيم يسري يحيي ذكرى ميلاد ووفاة والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيا الفنان محمد يسري نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري ذكرى وفاة وميلاد والده اليوم 20 أبريل، وذلك من خلال نشره صورة لوالده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

معلقا عليها قائلا: "٢٠ أبريل.. عيد ميلاد ابويا الله يرحمه وذكرى وفاته.. والسنة دي الذكرى ال ٩.. ٩ سنين يا هيما والله عدوا عليا ٩٠ سنة مش ٩، واكني فجأة عجزت من غيرك.. واحشني أو ي يا حبيبي وواحشاني ضحكتك والتهريج معاك ومناقشات كل يوم بليل بعد الشغل ونفسي احكيلك حاجات كتيرة أو ي".

وأضاف: "مش مصبرني غير اني الحمدلله عارف انك اكيد مستريح ومبسوط وإنه ان شاء الله ربنا هيحمعني بيك على خير يا رب.. كل سنة وانت احلى بنى ادم عرفته في حياتي ومن اكبر نعم ربنا عليا.. عيدك في الجنة اكيد احلى يا حبيبي.. نسألكم الدعاء فضلا".

الجدير بالذكر آن الفنان إبراهيم يسري ولد عام 1950، والتحق في بداية دراسته الجامعية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ودرس بها لمدة عامين، قبل أن يتركها ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج فيه حاصلًا على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية بعام 1975، ثم انضم إبراهيم يسري، بعد ذلك إلى مسرح الطلائع حيث كانت بدايته الفنية، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون في بداية الثمانينات حيث شارك بالعديد من المسلسلات في تلك الفترة.