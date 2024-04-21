نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفه عن ابن الأمراء "فريد الأطرش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آل الأطرش هم أمراء وإحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوب سوريا، المنطقة المعروفة أيضًا بجبل الدروز نسبةً لسكانها الدروز.



والد فريد الأطرش

فهد فرحان إسماعيل الأطرش، من جبل العرب في سوريا، تزوج ثلاث مرات. في عام 1899 تزوج من طرفة الأطرش وأنجب منها ابنه طلال، وفي عام 1909 تزوج من علياء المنذر وأنجب منها خمسة أولاد وبنتان، بينهم المطربة الشهيرة أسمهان. في عام 1921 تزوج من ميسرة الأطرش وأنجب منها أربعة أولاد. توفي عام 1925 ودُفن في مدينة السويداء في سوريا.



والدة فريد الأطرش

الأميرة علياء المنذر كانت مطربة بصوت جميل قادر على تأدية العتابا والميجانا، وهو لون غنائي معروف في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. تأثرت بمطرب العتابا اللبناني يوسف تاج واتبعت أسلوبه، ومن بعده المطربة صباح. توفيت في عام 1968 ودُفنت في بلدة الشويت في جبل لبنان حيث كان للعائلة منزلا هناك، بالإضافة إلى منزلهم الكبير في بلدة القريا في السويداء.

حياة فريد الأطرش

ولد فريد الأطرش في بلدة القريا في جبل الدروز عام 1917، حيث عاش طفولته وسط الصعوبات بسبب حرمانه من رؤية والده والضغط السياسي الذي اضطرت عائلته لمغادرة سوريا إلى القاهرة هربًا من الفرنسيين. عاش فريد في القاهرة مع والدته وشقيقه وأسمهان، وتعلم في مدرسة فرنسية حيث اضطر إلى تغيير اسم عائلته. بعد ذلك، التحق بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك.

عاشت عائلته في ظروف مالية صعبة، وبدأ فريد بالغناء في روض الفرح لتوفير لقمة العيش للأسرة. توجه إلى معهد الموسيقى بناءً على نصيحة زكي باشا واكتشف موهبته في العزف على العود. بعد فترة، انضم إلى فرقة المطرب إبراهيم حمودة وبدأت مسيرته الفنية تتشكل.