أعمال سينمائية جديدة في انتظار دياب..تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الفنان دياب عدة أعمال سينمائية قريبًا، منها ما يزال في مرحلة التحضير والآخر ينتظر عرضه قريبًا.



ما هي الأعمال السينمائية التي تنتظر محمد دياب؟

كشف دياب عن أعماله السينمائية التي ينتظرها وذلك من خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة عبر قناة on، وصرح أنه سيتعاون مع زوجته هاجر الإبياري لأول مرة من خلال فيلم كوميدي من تأليفها قائلًا:" بحضر لفيلم كوميدي وأنا بحب الأعمال الكوميدية وهيكون من كتابة زوحتي هاجر الإبياري لكن اللي رشحتني للعمل هي المنتجة يعني مش واسطة عشان مراتي ولا حاجة".



دياب ينتظر طرح فيلم السرب



واستكمل: "وخلصت تصوير فيلم السرب مع أحمد السقا أخيرًا مستنيين عرضه الفترة الجاية وبعمل فيه دور شرير أوحش دور في الفيلم على عكس مليحة".



دياب يكشف علاقة الحب التي تجمعه بزوجته



وتحدث قائلًا:"أنا وهاجر اتجوزنا بعد قصة حب استمرت 3 سنين ونص وأول مرة اتكلمنا اكتشفت إن دمها خفيف جدًا ودي أكتر حاجة تجذبني في الست، واتصاحبنا فترة وبقت أقرب الناس ليا واتورط وحبيتها وبعد الجواز بقت مريحاني وبتثق فيا ثقة مطلقة وأنا لو مبشتغلش هتلاقيني دايمًا جمبها نادرًا لما بخرج وبسيبها، وبحاول طول الوقت أحافظ على احساسها ومجرحهاش ومبثيرش غيرتها وبحافظ على مشاعرها".

أبطال مسلسل مليحة

وفي سياق آخر، يعتبر آخر أعمال دياب الدرامية مسلسل مليحة الذي عرض في رمضان 2024، بطولة العديد من نجوم الفن، بينهم وميرفت أمين، وأشرف زكي، والفلسطينية سيرين خاص، وأمير المصري، وأنور خليل، ورحاب الشناط، وديانا رحمة، ومروان عايش، ومروة أنور، وحنان سليمان، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل «مليحة»

و تدور أحداث مسلسل «مليحة» حول فتاة فلسطينية كانت تعيش في ليبيا، بعد أن دمر الاحتلال الاسرائيلي منزلها في الإنتفاضة التي حدثت عام 2000، وخلال رحلة معاناة مليحة تتقابل مع ضابط مصري على الحدود الليبية يدعى «أدهم» وتقع في حبه أثناء محاولته للعودة إلى قطاع غزة.