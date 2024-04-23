نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك النجاح..تامر حسني يهنئ المخرج أحمد خالد موسى على العتاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص نجم الجيل تامر حسني على تقديم التهنئة لمخرج العتاولة أحمد خالد موسى من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حيث قال:"مبروك ليك أنت يا محترم نجاح العتاولة"، وذلك بعد تهنئة أحمد خالد موسى لباسم سمرة وتامر حسني بفيلم ري ستارت.



تفاصيل فيلم “ري ستارت”





وكان الفنان تامر حسني، قد أعلن من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وكان أحدث المنضمين باسم سمرة.

فكرة مهرجان تامر حسني للمدارس

حرص الفنان تامر حسني على ابتكار فكرة جديدة لخريجين المدارس وهى تجميعهم كل عام بما في ذلك 50 مدرسة لعمل مهرجان كبير نظرًا لارتفاع سعر تكلفة حفلاته، وبالفعل قدم حسني هذه الفكرة لأول مرة بمصر وحمل المهرجان عنوان “مهرجان تامر حسني للمدارس.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.

تامر حسني

كلمات أغنية 30 حياة



إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي