تكريم مصطفى كامل في لبنان

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رياض - احمد صلاح - كرم نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بوسعيد، نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل،الذي يزور بيروت حاليًا على مختلف إنجازاته الفنية والنقابية، بحضور النجم وليد توفيق.



وشدد كامل على ضرورة تضافر جهود النجوم اللبنانيين، وحثهم على المطالبة بسن قرار وزاري أو تشريعي، من شأنه تنظيم العلاقات بين الأفراد أعضاء النقابة، وإنشاء صندوق خاص للرواتب.



وأكد كامل ، أنه يعمل جاهداً لإيجاد السبل الكفيلة بتقديم المساعدة للمنتسبين إلى النقابة. وقال: هناك علاقة أخوية بين النقابتين في مصر ولبنان، وبات بالإمكان حل مختلف المشاكل التي يمر بها منتسبو النقابة في لبنان. ونتمنى أن تثمر جهودنا ويتحول التعاون إلى بروتوكول رسمي.



من جهته دعا فريد بو سعيد، إلى إصدار قانون مهني يضفي مزيداً من الشرعية على عمل النقابة من خلال سن قوانين خاصة. ولفت إلى أن هناك الكثير من المواضيع قيد المراجعة، أبرزها تقديم طلب استرحام باسم الفنانة سارة زكريا لإعادة النظر بقرار منعها من الغناء في مصر.



كما شدد الفنان وليد توفيق، على ضرورة إصدار قانون خاص بالموسيقيين اللبنانيين، وعلق: سعيد جداً بالمشاركة في استقبال قامة فنية كبيرة، كالفنان مصطفى كامل. استمعنا إلى كلامه ولا بد من الاستفادة من خبراته .