نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شريهان تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة شريهان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلاد ابنتها لولوة، حيث شاركت جمهورها ومحبيها صورة تجمعها بها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ابنتي الرائعة.. حماك الله من كل سوء، وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية وقرّة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم".

وتابعت شريهان: "كل عيد ميلاد حبيبتي وانتى بخير سعيدة صادقة قوية ناجحة، محققة ذاتك ومرتاحة البال، ربك سبحانه وتعالي ووالدك راضي عَنك، أما أنا فقلبي دقاته تنطق بحروف اسمك لأحيا كل يوم من جديد، قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا".

آخر أعمال شريهان

وكان آخر أعمال شريهان الفنية كان فيلم «العشق والدم» الذي عرض في 2002 مع المخرج أشرف فهمي، وبطولة محمد رياض وفاروق الفيشاوي، بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

أحدث أعمال شيريهان

والجدير بالذكر ان السيناريست مدحت العدل كشف تعاونه مع النجمة شريهان في أعمال جديدة بعد مسرحية "كوكو شانيل" التي عادت بها لجمهورها بعد غياب، وكانت شريهان عادت لجمهورها بعد غياب نحو 20 عاما بمسرحية "كوكو شانيل" التي عرضت عبر منصة "شاهد vip" عام 2021، من بطولة شريهان، سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسرحية من إخراج هادي الباجوري.



تفاصيل مسرحية "كوكو شانيل"

ومسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وتجسد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام، وبدأ العمل على المسرحية قبل 5 سنوات.