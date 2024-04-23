نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن شريهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة شريهان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلاد ابنتها لولوة، حيث شاركت جمهورها ومحبيها صورة تجمعها بها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعد شريهان من أهم الفنانات المصريات، درست رقص الباليه أثناء مرحلتها الدراسية، كانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيللي وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى التي يحتذى فيها، توقفت عن التمثيل بعد إصابتها بالمرض، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية..

حياة شريهان الشخصية

ولدت شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني 6 ديسمبر 1964، والدها أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي "عواطف محمود هاشم" سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة، ولديها من الإخوة كل من الراحل عازف الغيتار المصري عمر خورشيد وجيهان أرملة المعلق الرياضي فايز الزمر والسيدة هويدا زوجة المخرج كريم ضياء الدين، تزوجت في أول حياتها من رجل الاعمال السعودي علال الفاسي ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردني "علاء خواجه" ولها ابنتيها لؤلؤة وتاليا، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثّر على عملها في السنوات الأخيرة، وعادت إلى التلفاز بأول أيام رمضان عام 2021 بإعلان تلفزيوني لشركة فودافون.

حياة شريهان الفنية

درست شريهان الحقوق وقد أنهت دراستها بعد سن 18 من الجامعة، تلقت دروس خاصة بالرقص التعبيري ورقص الباليه في مدارس في باريس، كان أول أعمالها فيلم "ربع دستة أشرار" وفيلم "قطة على نار" عام 1978م، دخلت شريهان عالم الفوازير عام 1985م أول مرة ولمعت بحيث أصبحت الاستعراضية الأولى في مصر لأدائها العالي سنين متتالية، تعرضت شريهان لحادث سير مروع أدى لكسر العمود الفقري لها عام 1990م وقد سافرت إلى الخارج من أجل العلاج وقد امتنعت عن العمل فترة زمنية مدتها سنتين بحيث عادت بنشاط بعد العلاج عام 1994م بمسرحية" شارع محمد علي"، أصيبت شريهان بمرض السرطان تحديدا في الغدد اللعابية مما أدى إلى قيامها لعدة عمليات جراحية في جانب خدها الأيمن لإزالة الورم واستئصاله.

اهم أعمال شريهان الفنية

برز شريهان في مسرحيات متعددة بأدوار استعراضية منها: "سك على بناتك"، "علشان خاطر عيونك" عام 1989م، "المهزوز"، ومسرحية شارع محمد علي أمام فريد شوقي، عملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها أفلام الطوق والأسورة المرأة والقانون وفضيحة العمر وعرق البلح وميت فل والحب والرعب وخلي بالك من عقلك وغيرها العديد من الأفلام السينمائية، وبالنسبة للدراما التليفزيونية قدمت العديد من الأدوار التلفزيونية منها دمي ودموعي وابتسامتي، وأما في الفوازير فلقد.