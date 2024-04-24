غادة إبراهيم: 'مشهدي في "الإمبراطور" سبب طلاقي ولا أتمنى حذفه لأنه يحمل رسالة'

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن مشهدها المثير للجدل في فيلم "الإمبراطورة"، سبب طلاقها من زوجها كونه وقتها كان يعمل في وظيفة مرموقة بالدولة وعندما شاهد المشهد أسرع بطلاقها.



وتابعت غادة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة أنها قدمت المشهد دون علم زوجها وكانت صغيرة في العمر وليست لديها القدرة أن تشترط على المخرج أن ترتدي هذه الملابس أم لا، ولا تريد أن تحذفه لأن سبب شهرتها وكان به رسالة.



وأشارت غادة إبراهيم، إلى أنها تتمنى تقديم شخصية تاريخية مثل شجرة الدر أو كيلوباترا لأن تلك الشخصيات تليق عليها، كما أنها تتمنى أعادة تقديم فيلم النضارة السوداء للفنانة الراحلة نادية لطفي.



واستكملت غادة إبراهيم أن الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد كانوا من أهم النجمات في وقتهم، كما أنها تابعت في موسم دراما رمضان الماضي مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وجودر والحشاشين وكانت تتمنى أن تشارك فيه.



واختتمت غادة إبراهيم، إلى أن رامز جلال استضافها مرتين في برامج المقالب الذي يقدمه كل عام، معقبة:"لو رامز كان ستضافني الموسم ده كان أكل علقة مني.. بس في ناس بتبقى عارفه المقلب زي جوروج وسوف وبيبقى عارف نوعية المقلب، ولكن أنا وهنادي مهنا ونهال عنبر مكناش عارفين المقلب".

برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.