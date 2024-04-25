نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يقوم المطرب المتألق أدهم سليمان باحياء حفل جديد بساقية الصاوي في ليلة الخميس الموافق يوم 25 من شهر أبريل الجاري، ويقوم "سليمان" بغناء باقة مميزة من ألمع أغانيه تتنوع ما بين القديم والحديث.

موعد حفل أدهم سليمان

ومن المقرر أن يُقام الحفل الليلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي بحضور عدد كبير من جمهور ومحبي المطرب أدهم سليمان.

أحدث أعمال أدهم سليمان الغنائية

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال المطرب أدهم سليمان هى أغنية "ترحالي" والذي قام بطرحها في شهر يناير الماضي لهذا العام 2024 على حسابه الرسمي على موقع يوتيوب

ونالت الأغنية على اعجاب كافة الجماهير وحققت آلاف المشاهدات على يوتيوب.



كلمات أغنية ترحالي

تقول كلمات الأغنية:

مابينتهيش فعنيكي ترحالي

ولا ينتهي فيكي الكلام

انا شفت فيكي عمري ووجودي

مش حد عادي قلبه حبك والسلام

مابينتهيش فعنيكي ترحالي

ولا ينتهي فيكي الكلام

لو كل مافي الدنيا دي فاني

فعنيكي نوري وضحكة الايام

خلص الكلام

انا وعدك ومكتوبك

فبرد الليل انا توبك

من الليله قدرنا نعيش

طول الحياه

بغنيلك واغنيكي

يا اجمل اه في مواويلي

لو يوم تهت رديني

لطوق النجاه

كل القصايد ف الجمال ماتكفيكيش

ومن حروف اسمك بدأ معني الوجود

انا كنت عارف إنه فيه للعشق دا معني

وماكنتش اعرف إنه معناه الخلود

فيه قصر عالي وفخيالي بتسكنيه

لو تسمحيلي نوره هايزيد وانتي فيه

قبلك بعيش دايما وانا في حاجه نقصاني

بعدك خلاص اللي ناقصني تكمليه

آه عشقك حياه