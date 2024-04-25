بعد تصدره الترند.. تعرف على مواعيد وأبطال مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني تريند محركات بحث جوجل، وتسأل عدد كبير من الجمهور حول مواعيد عرض الحلقة الأولى ومن هم أبطال المسلسل وغيرها من الأمور.

يترقب عدد كبير من متابعين مسلسل البيت بيتي 2، بطولة كريم محمود عبد العزيز، لعرض أولى حلقاته غدا الخميس 25 أبريل 2024، عبر منصة شاهد.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي 2

أحداث مسلسل البيت بيتي 2 تعد استكمالا للجزء الأول، حيث تدور في إطار كوميدي ممزوج بالرعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.



أبطال مسلسل البيت بيتي 2



يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

وفي وقت سابق، شارك مصطفى خاطر، صورا من كواليس العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها:" كل سنة وأنتم طيبين وعيد فطر مبارك على كل الأمة العربية والإسلامية، باقي من الزمن أقل من 15 يوم، جاهزين".

تعليقات الجمهور على منشور مصطفى خاطر

وفورا ً من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات دورك جامد ي خاطر، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، متحمسين، وغيرها من التعليقات.

مواعيد عرض مسلسل البيت بيتي 2

وسوف يتم عرض مسلسل البيت بيتي 2، غدا الخميس 25 أبريل 2024 عبر منصة شاهد، وذلك في تمام الساعة 8 مساء، حيث تعرض حلقتين كل أسبوع.

