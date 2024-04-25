نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا البحراوي ضيف "كلام الناس" غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان رضا البحراوي ضيفا علي الإعلامية ياسمين عز في برنامج" كلام الناس" عبر شاشة “MBC مصر”.

ومن المقرر أن يتحدث عن مشواره الفني ويقدم العديد من الاغاني الشهيرة في الفترة الأخيرة.

تعرض الفنان رضا البحراوي لأزمة صحية في الآونة الأخيرة، وعلى أثرها تم نقله للمستشفى على الفور، بعد أن شعر ببعض المضاعفات في صحته، حيث عانى من نزلة شعبية حادة وارتفاع في ضغط الدم، وتم عمل فحوصات كثيرة من جانب الأطباء في المستشفى وإسعافه من الأزمة التي مر بها.

ووجه رضا البحراوي رسالة عبر حسابه على «فيسبوك»، يشكر فيها جمهوره، ويطمئنهم على حالته الصحية: «حبايبي الحمد لله والشكر لله، شكرا لكل اخواتي اللي سألوا عليا، أنا الحمد لله بفضل ربنا بقيت أحسن من الأول، كل حبايبي يدعولي في اللي جاي إن شاء الله أحسن».

وفي وقت لاحق، طمأن مدير أعمال الفنان رضا البحراوي محبيه حيث كشف إنه خرج اليوم من المستشفى، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق تنفس وحالته الصحية أصبحت جيدة.



ونشر أحد أقارب رضا البحراوي صورة للمطرب، أثناء تواجده في المستشفى، وخضوعه لجلسة تنفس، وطالب جميع متابعي وجمهور الفنان بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من الأزمة على خير، ويعود للجمهور في أقرب وقت.

يذكر أن آخر أعمال رضا البحراوي أغنية "أنا الحدوتة" من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، ومن إنتاج "هاي ميوزيك" طارق عبد الستار، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"