صبا مبارك تروج عن أحدث أعمالها السينمائية الجديدة "السرب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفعت النجمة صبا مبارك مستوى الحماس لجمهورها من خلال الكشف عن أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "السرب"

حيث شاركت "صبا" جمهورها بالبوستر الرسمي لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه:" انتظروني بشخصية خديجة، يوم 1مايو بجميع دور العرض في مصر فيلم السرب في دم المصريين خط أحمر".



تعليقات الجمهور على منشور صبا مبارك



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

أحداث فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب، حول وقائع حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في مدينة درنة الليبية، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

آخر أعمال صبا مبارك



والجدير بالذكر آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "لحظة غضب" مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى، كما يجمع الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين.