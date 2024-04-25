مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يتصدر محركات البحث بعد عرض أولى حلقاته

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، محركات البحث الشهير جوجل، وذلك بعد عرض أولى حلقاته منذ قليل على منصة "شاهد".

شهدت الحلقتين الأولى والثانية مغامرات جديدة يخوضها النجمان كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، نالت اعجاب الجمهور.

جاء ضمن أحداث الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل البيت بيتي دخول "بينو" و"كراكيري" مغامرة جديدة داخل فندق مسكون والسبب دعوة من دكتور يدعى "فايز الغمري" والذي يقوم بدوره الفنان صبحي خليل ويتضح بعد ذلك أن الدكتور ميت من سنة 1980، وظهرت أيضا الطفلة "روح" في المشهد الأخير من الحلقة الأولى، وكشفت المشاهد قصة الفندق المسكون.

أبطال مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني



يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.