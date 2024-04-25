التفاصيل الكاملة للدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

القاهرة - محمد ابراهيم - الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والتي تقام من الخامس والعشرين وحتى الثلاثين من إبريل الحالي، هى استمرارية لمجهود شباب من الصناع المحبين للسينما، الذين قرروا الاحتفاء بالأفلام القصيرة، وهم محمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير الفني، ومدير المهرجان محمد سعدون.



في السنوات الماضية استطاع المهرجان أن يحقق شعبية بحضور كبير للجمهور وأن يؤكد على أن الجمهور متعطش لمشاهدة هذه النوعية من الأفلام، وأن الأفلام التجارية وحدها لا تشبع شغف محبي السينما.

(1) فيلم الافتتاح

ويقام حفل الافتتاح والختام على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية، ويحيي حفل الافتتاح الذي يقام اليوم فرقة فلكلوريتا، ويفتتح المهرجان فيلم "النداء الأخير" للمخرج هاري هولاند من بطولة توم هولاند.



(2) تكريمات ولجان تحكيم

يكرم المهرجان هذا العام عدد من صناع الأفلام المهتمين بالأفلام القصيرة.

ومن بين الأسماء المقرر تكريمها هذا العام المخرجة هالة جلال التي يكرمها المهرجان بدرع هيباتا، حيث قالت جلال عن هذا التكريم أنها تتابع المهرجان منذ بدايته لأن القائمين على تنظيمه شباب محب للسينما بإخلاص وتفاني ولاختيارهم "هيباتا" اسما لدرع التكريم.

ويكرم المهرجان الممثل سيد رجب الذي بدأ مشواره مع الفيلم القصير من خلال فيلم "أحلام صغيرة" للمخرج خالد الحجر عام 1993، ثم أحلام مسروقة عام 1999، ومن أفلامه القصيرة أيضا "اللون الأزرق" و"فردي" و"حبيب".

ومن المكرمين أيضًا المخرج إسلام كمال والذي شاركت أعماله في العديد من المهرجانات الدولية المميزة، مثال: مهرجان برلين السينمائي، مهرجان روتردام الدولي السينمائي، مهرجان جيلافا للفيلم الوثائقي إلى جانب العديد من المهرجانات المحلية والعربية.



ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي، الذي كانت بدايته بفيلم "إسكندرية كمان وكمان" ثم توالت الأعمال من أفلام (المهاجر - المصير - سكوت هانصور - السلم والثعبان - الراجل الابيض المتوسط - عسكر في المعسكر - حليم - ويجا - علي سبايسي - شيكمارا - ابراهيم الابيض - المسافر) ومسلسلات (لحظات حرجة - مجنون ليلي - الجماعة الجزء الأول)، ومنذ عام 2011، وهو يركز في عمله على تصنيع التروكاج لمعظم الأفلام والمسلسلات، وهو فن صناعة الخدع السينمائية.

وإيمانًا بأهمية دور المرة في السينما ودعما لها، اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، برئاسة المخرج محمد محمود تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم 5 مبدعات، لتصبح لجنة نسائية خالصة تتوج الدورة العاشرة.



وترأس لجنة التحكيم المخرجة والكاتبة الفلسطينية نجوى نجار، والمنتجة والكاتبة الأردنية ناديا عليوات، والممثلة السورية كندة علوش، والمخرجة كوثر بن يونس، والتونسية ليلى بالرحومة.

أما المسابقة العربية وأفلام الطلبة فتشمل لجنة التحكيم الفنان أحمد مجدي ود.نائلة عمارة والمخرج العماني حسين بن عمري.

(3) ورش وسينما للمكفوفين

وإلى جانب التكريمات يخصص المهرجان هذا العام ورشة صناعة الأفلام القصيرة للأطفال وتم اختيار عدد من الأطفال اللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهتم الورشة بتعليم أساسيات الكتابة وصناعة أفلام قصيرة.

ويخصص المهرجان برنامج لسينما المكفوفين يتم عرض عدد من الأفلام القصيرة لجمهور المكفوفين بواسطة شرح الصورة السينمائية، ويدير العرض الإعلامية المغربية هناء العايدي، وتقام العرض بسينما مترو تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المخرج محمد محمود رئيس المهرجان على حرصه الدائم في تقديم الجديد والمميز للتواصل دائما مع المجتمع المدني من خلال الفعاليات والورش الفنية التي تقام جميعها بالمجان لأبناء مدينة الإسكندرية، وتعد الشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعي في هذه الدورة خطوه إيجابية تتيح لنا الفرصة فى تقديم المزيد من الفرص لذوى الهمم من فعاليات موازية، كونهم جزء لا يتجزء من مجتمعنا ولهم الحق في جميع المزايا التى يتمتع بها اى مواطن، وهو ما حرصت عليه جمعية دائرة الفن غير الهادفة للربح والتي من أولوياتها تقديم جميع الفعاليات الفنية التي تخدم المجتمع المدني.