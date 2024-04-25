نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم 404 يفوز بأفضل فيلم مصري بمهرجان أسوان لسينما المرآة في دورته الـ8 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد جائزة أفضل فيلم مصري فيلم "رحلة 404" في ختام فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرآة في دورته الـ8 وهو من إخراج هاني خليفة، سيناريو محمد رجاء، تصوير فوزي درويش، وبطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد علاء، حسن العدل، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

لجنة تحكيم الأفلام القصيرة



ومنحت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة تنويه خاص للفيلم المصري "شي جابي" وهو سيناريو وإخراج إسلام كمال، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الأسباني "كولورادو " إخراج ساندرا جايجو وبيلار جوميث، وذهبت أفضل إخراج للمخرجة داليا نمليش عن الفيلم اللبناني "بتتذكري"، وفاز بجائزة أفضل فيلم "مبعوثة الإله" سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون.