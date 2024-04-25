نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوليا جارنر تنضم لأبطال فيلم Weapons في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الممثلة الشابة جوليا جارنر رسميًا لأبطال الفيلم الجديد للنجم جوش برولين، الذي يطرح بعنوان Weapons.

ووفق ديد لاين، الفنانة الشابة، تشارك في بطولة الفيلم الذي يطرح من إنتاج شركة "نيو لاين سينما" للإنتاج السينمائي.

وكانت قد احتفلت الممثلة جوليا جارنر بالعرض الخاص للمسلسل الجديد Unstable الذي تنتجه شكبة نتفليكس للبث الرقمي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل الجديد الذي أقيم في قاعة عرض Netflix Tudum Theater.

تفاصيل عن العمل

المسلسل تم طرحه للعرض خلال عام 2023 الماضي، ويضم في بطولته جون اوين لو وراشيل مارش وآرون برانش.

وإيما فيريرا وسيان كليفورد في أدور البطولة، وسيشمل المسلسل تقديم مجموعة مواسم مختلفة منه في المستقبل.

تأجيل فيلم جوليا جارنر

ووفق صحيفة ديلي ميل، كان هناك مشروع لفيلم سينمائي ضخم يتم التحضير له لسرد قصة حياة النجمة العالمية مادونا، قبل أن يتم إلغائه رسميًا.

وتقول الصحيفة، أن انشغال مادونا في عدد من جولاتها الفنية الموسيقية في قادم الأسابيع، سيمنعها من التواجد في موقع تصوير مشاهد الفيلم، والاشراف على كتابة السيناريو، ما دفعها لتأجيل العمل في الوقت حالي لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن تتولى مادونا بنفسها مهمة الاخراج للفيلم الجديد الذي سيروي مسيرتها المهنية التي تمتد لما يزيد عن 40 عام.