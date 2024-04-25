نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمي بيكن ينضم لشركة الرعاية الفنية United Agents ضمن تنقلات هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الممثل وكاتب السيناريو البريطاني جيمي بيكن عقدًا للتعاون مع شركة رعاية الفنانين United Agents، التي ترعى عدد بارزًا من كبار الفنانين في بريطانيا وهوليوود.

وبحسب موقع "ديد لاين"، تعاون الفنان البريطاني مع الشركة المميزة يأتي ضمن سلسلة انتقالات تشهدها هوليوود وتوقيع مجموعة من الفنانين مع عدد متنوع من الشركات البارزة.

ومؤخرًا أعلنت شركة الإنتاج السينمائي العالميةورنور بروز عن اتمامها للتعاقد مع النجم الكبير توم كروز، ليكون بطلًا لمشروعة أعمال سينمائية قادمة تكون من إنتاج الشركة العملاقة.

ووفق ديلي ميل، تعاون توم كروز مع ورنور بروز، يأتي بعد عمل كروز مع شركة باراماونت لمدة تصل لـ 3 عقود متواصلة، قدم خلالها مجموعة استثنائية من الأفلام.

وفي حوار سابق أجراه النجم توم كروز مع مجلة "فيرتي"، أكد على استمرار تجهيزاته لأول فيلم يتم تصويره في الفضاء الخارجي.

الحوار الذي نقلت صحيفة ديلي ميل جانبا منه، كشف خلاله كروز عن أن الفيلم ستكون ميزانيته لا تقل عن 200 مليون دولار، وأنه يقوم حاليا بالاستعداد بالشكل المناسب لتصوير مشاهد العمل في الفضاء الخارجي.

هذا الحوار اجراه توم كروز على هامش ترويجه لفيلمه الجديد "مهمة مستحيلة 7" الذي طرح ضمن سلسة أفلام مهمة مستحيلة الشهيرة.

طرح الجزء السابع

وسبق ذلك، احتفال توم كروز بالعرض الخاص للفيلم بعدد من أهم المدن في العالم، كان منها العاصمة الإيطالية روما.

والجزء السابع الجديد من فيلم مهمة مستحيلة، يطرح بعنوان Dead Reckoning Part One، الفيلم يطرح على جزئين، الجزء الثاني منه سيكون الثامن من السلسلة ككل.

ويشارك في بطولة هذا الجزء بجانب توم كروز، هايلي أتويل مجسدة شخصية جريس، وريبيكا فيرجسون مجسدة لشخصية ايلسا فاوست، وفانيسا كيربي، وانضم حديثا لفريق العمل بوم كليمنتيف واساي موراليس، مع نجم الأجزاء السابقة من السلسلة سايمون بيج.

استمرار العمل لسن الـ 80

وعلى هامش ترويجة للفيلم الجديد، في حوار جديد أجراه على هامش الحملة الترويجية لفيلم مهمة مستحيلة الجديد، كشف النجم الكبير توم كروز، عن رغبته في الاستمرار بالعمل في السينما لسن متقدمة، على غرار النجم القدير هاريسون فورد.

والحوار الجديد أجراه توم كروز مع صحيفة Sydney Morning Herald في أسترليا حيث احتفل كروز مؤخرا بالعرض الخاص لفيلم مهمة مستحيلة هناك.